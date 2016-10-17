Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son günlerde Kastamonu’da bazı noktalarda kaçak kazı yapılması üzerine harekete geçti. Kaçak kazı yapılan bölgelerde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, Kuzyaka mevkii Terzi köyü Hatipoğlu Mahallesi'nde kepçeli traktör ile kaçak kazı yapıldığı tespit edilen bölgeye suçüstü baskında bulundu. Kazı yaptıkları belirlenen E.M., T.T. ve B.P. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kaçak kazıda kullanılan kepçeli traktör ile üç araca da el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapan kişi veya kişilere yönelik çalışmalarını sıklaştırdı.

Şahıslar karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Vedat Yunus İkizoğlu