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Jandarmadan definecilere suçüstü

İzmir'in Tire ilçesinde jandarma ekipleri, Çayırlı köyü Yörükler mevkiinde yaptığı operasyonla ormanlık alanda kaçak kazı yapan define avcılarını suçüstü yakaladı.


18 Ekim 2016 11:02

İzmir'in Tire ilçesinde yaklaşık 10 ay önce Tarihi Kutu Han’ın yenileme çalışmaları sırasında bulunan hazinenin ardından define avcıları, gözünü Tire’ye dikmiş ve Tire’nin kırsal bölgelerinde çeşitli alanlarda kaçak kazılar yapmıştı. Tire Jandarması da yaşanan gelişmeler üzerine define avcılarını yakalamak için uzun soluklu bir çalışma başlatmıştı. Geçtiğimiz gün bir ihbarı değerlendiren Tire İlçe Jandarma Komutanlığı, özel bir ekip kurarak Çayırlı köyü, Yörükler mevkiine bir operasyon düzenledi. Çok sayıda jandarma personelinin katıldığı operasyonda kaçak kazı yapan B.Ö., N.B., M.A. ile birlikte kaçak kazıyla ilgisi olduğu belirlenen S.S.K., İ.Ö., R.T., Ş.İ. ve C.İ. isimli 8 şahsı suçüstü yakaladı.

Nefes kesen operasyon
Define avcılarını yakalamak için düzenlenen operasyonu büyük bir titizlikle tamamlayan jandarma ekipleri B.Ö., N.B. ve M.A. isimli şahısları kazıyı yaparken, S.S.K., İ.Ö. ve R.T. isimli şahısları gözcülük yaparken, kardeş oldukları belirlenen Ş.İ. ve C.İ. isimli şahısları da Çayırlı köyü çeşmesi yanındaki Yörük Çadırında beklerken yakaladı. Jandarma Yörük Çadırı önünde bulunan ve Ş.İ ile C.İ isimli şahıslara ait olduğu belirlenen otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada otomobilin bagajında beton ve kayaları kırmak için kullanılan 1 adet kırıcı alet, Kırıcıyı çalıştırmak için kullanılan 1 adet jeneratör, 2 adet dürbün, 1 adet av tüfeği, kriko ve çok sayıda kazma ve kürek ele geçirildi. Jandarma, ele geçirilen malzemelerle birlikte otomobile el koydu. Yakalanan şahıslar İlçe Jandarma Komutanlığı’na getirildi. Burada ifadeleri alınan şahıslar ellerinde tarihi eser bulunmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı. Öte yandan define çetesinin elebaşı olduğu öne sürülen Ş.İ isimli şahsın kaçak kazıyla ilgili daha önceden sabıkası olduğu öğrenildi.

Etiketler: defineciler, jandarma, suç üstü


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