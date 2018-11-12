Jandarmadan definecilere suçüstü...

Edinilen bilgiye göre, Sütçüler ilçesine bağı Yeşilyurt köyündeki Sülüklü Kale mevkiinde kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan Isparta İl Jandarma Komutanlığı harekete geçti. Bölgeye giden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Ö. (43) ve H.S.'yi (23) kaçak kazıda kullanılan 1 adet dedektör, 2 adet kazma ve 5 adet demir parçası ile suçüstü yakaladı. Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Isparta İl Jandarma Komutanlığı, Isparta ilinin tarihi ve kültürel zenginliklerini korumaya yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir” denildi.

Feti Kılıç