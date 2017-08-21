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Jandarmadan Drone'lu uyuşturucu operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından drone kullanarak yapılan aramada domates fidelerinin arasına gizlenmiş hint keneviri tespit edildi.

Jandarmadan Dronelu uyuşturucu operasyonu

21 Ağustos 2017 09:51
Jandarmadan Drone'lu uyuşturucu operasyonu - Tıkla İzle

 Yapılan operasyonda 224 kök hint keneviri bulunurken, gözaltına alınan bir kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Operasyon anı ise drone ile görüntülendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ,Şile'de drone ile yaptıkları aramada bir bahçede domates fidelerinin arasında hint keneviri olduğunu belirledi. Şile Değirmençayırı Mahallesinde İ.B. isimli şahsa ait müstakil evin bahçesine, operasyon gerçekleştiren jandarma ekipleri, kısa sürede hint kenevirlerine ulaştı. Yapılan aramada domates fidelerinin arasına gizlenmiş vaziyette ekili toplam 224 kök Dişi Hint Keneviri ile şüpheliye ait evde yapılan aramada 500 gr. kurutulmuş Kubar Esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler, Cumhuriyet savcılığının talimatı üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri nezaretinde yakılarak imha edildi. Bahçesinde uyuşturucu bulunan İ.B. isimli şahıs ise ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan operasyon anı ise Jandarma ekiplerince drone ile görüntülendi. Görüntülerde havadan tespit edilen bahçeye jandarma ekipleri operasyon düzenleniyor. Jandarma ekipleri drone ile tespit edilen uyuşturucu maddeyi buluyor.

Etiketler: drone, jandarma, uyuşturucu


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