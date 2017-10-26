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Jandarma’dan eş zamanlı kumarhane baskını

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, 3 ayrı ilçede tespit edilen kumarhanelere eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda, 9 adet tombala makinesi, 3 adet kamera, 5 adet televizyon, 1 adet kayıt cihazı, yüzlerce tombala kartı ve tombala malzemesi ile elektronik bilet ele geçirildi.

Jandarmadan eş zamanlı kumarhane baskını

26 Ekim 2017 09:51

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, kumarhane işlettiği tespit edilen şahıslara yönelik operasyon başlattı. Yapılan çalışmalarda kumarhanelerin dikkat çekmemek için villa, müstakil ev, lokanta ve Beach Clup gibi mekanlardan seçildiği belirlendi.

Bu kapsamda Sancaktepe, Arnavutköy ve Sarıyer’de kumarhane olarak işletildiği belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Jandarma ekiplerinin, gece yarısı 5 ayrı mekana düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 9 adet tombala makinesi, 3 adet kamera, 5 adet televizyon, 1 adet kayıt cihazı, yüzlerce tombala kartı ve tombala malzemesi ile elektronik bilet ele geçirildi.

Baskın esnasında kumar oynayan 112 kişiye toplam 25 Bin TL idari para cezası uygulanırken, işletme sahibi olan 30 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Mührü Tanımadılar

Öte yandan, Arnavutköy’de bir bulunan lokantanın geçtiğimiz ay kumar oynatma suçundan mühürlenerek kapatılmasına rağmen, mührünün bozularak tekrar kumar oynatıldığı tespit edildi. 

 

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