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Jandarmadan eve baskın

İzmir'in Torbalı ilçesinde, jandarma ekiplerinin bir eve yaptığı bakında; 3 adet otomatik av tüfeği ve bu tüfeğe ait 2 adet şarjör, 1 adet hassas terazi, 14 adet av tüfeği fişeği ve esrar ele geçirildi.

Jandarmadan eve baskın

20 Ocak 2017 09:28

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Subaşı Mahallesi'nde, B.S. ve V.S. isimli şüpheli şahısların evlerinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah bulundurdukları, uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri V.S.'nin sattığı, B.S.'nin ise bu maddeleri temin ettiğini belirledi. Jandarma ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri Subaşı Mahallesi'nde bulunan evlerinde sakladıklarını, ayrıca B.S.'nin evinde 2 adet 7,65 mm. çapında tabanca ve 3 adet pompalı av tüfeği bulunduğunu öğrendi. Dün, sabah saatlerinde eve baskın yapan İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, şüpheli V.S. ve B.S.'nin evinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 3 adet otomatik av tüfeği ve bu tüfeğe ait 2 adet şarjör, 1 adet hassas terazi, 14 adet av tüfeği fişeği, 2 gram esrar maddesi, evin içerisinde bulunan buzdolabının içerisinde poşet içerisinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen kristal madde ve yine aynı buzdolabında cam tuzluk içerisinde aynı madde olduğu değerlendirilen toplam 80 gram kristal madde ele geçirdi.

Atakan Şen 

 


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