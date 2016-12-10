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Jandarmadan geniş çaplı asayiş uygulaması

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çok sayıda personlein katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Jandarmadan geniş çaplı asayiş uygulaması

10 Aralık 2016 13:17

Ekipler, kendi sorumluluk sahalarında çok sayıda jandarma personeli, jandarma trafik timleri ile narkotik ve bomba arama köpeklerinin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamalarda, yaklaşık bin kişi ile yüzlerce aracın kontrolü yapılırken; yasalara aykırı olarak silah bulunduran ve taşıyan kişilere işlem yapıldı. Alkollü ve trafik mevzuatlarına uygun olmayan araçlar ile sahipleri hakkında dayasal işlem başlatıldı.

Yılbaşı öncesi sıkı denetim
Ekipler ayrıca, yaklaşan yılbaşı öncesi sahte içki satışlarının önlenmesi amacıyla da çalışmalar gerçekleştirdi. Alkollü ürünlerin bandrollerini kontrol eden ekipler, vatandaşların sağlığı ve güvenliği için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini kaydetti. Vatandaşlar ise jandarma ekiplerine destek çıkarak, kendilerine teşekkür etti. 

Selim Kuşcu

Etiketler: asayiş uygulaması, jandarma


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