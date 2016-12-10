Ekipler, kendi sorumluluk sahalarında çok sayıda jandarma personeli, jandarma trafik timleri ile narkotik ve bomba arama köpeklerinin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamalarda, yaklaşık bin kişi ile yüzlerce aracın kontrolü yapılırken; yasalara aykırı olarak silah bulunduran ve taşıyan kişilere işlem yapıldı. Alkollü ve trafik mevzuatlarına uygun olmayan araçlar ile sahipleri hakkında dayasal işlem başlatıldı.

Yılbaşı öncesi sıkı denetim

Ekipler ayrıca, yaklaşan yılbaşı öncesi sahte içki satışlarının önlenmesi amacıyla da çalışmalar gerçekleştirdi. Alkollü ürünlerin bandrollerini kontrol eden ekipler, vatandaşların sağlığı ve güvenliği için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini kaydetti. Vatandaşlar ise jandarma ekiplerine destek çıkarak, kendilerine teşekkür etti.

Selim Kuşcu