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Jandarmadan hafriyat kamyonlarına yönelik uygulama

Jandarma ekipleri Eyüp Kemerburgaz yolu üzerinde hafriyat kamyonlarına yönelik trafik uygulaması yaptı. Uygulamalar sırasında, uzaktan hafriyat kamyonlarının plakasını okuyarak tüm bilgilerine ulaşabilen “Plaka Tanıma Sistemi” (PTS) cihazı kullanıldı.

Jandarmadan hafriyat kamyonlarına yönelik uygulama

24 Temmuz 2017 12:12

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Eyüp Kemerburgaz yolu üzerinde hafriyat kamyonlarına yönelik uygulama yaptı. Hafriyat kamyonlarının trafikte oluşturabileceği olumsuzlukların önlenmesi adına yapılan denetlemelere çok sayıda jandarma ekibi katıldı. Denetlemeler kapsamında hafriyat kamyonları tek tek durdurularak kontrol edildi. Yapılan kontrollerde, evraklarında eksik bulunan veya kurallara uymadığı tespit edilen hafriyat kamyonları için cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, uygulamalar sırasında kullanılan “Plaka Tanıma Sistemi” (PTS) isimli cihaz dikkat çekti. Bir jandarma aracı üzerine kurulan cihaz, uzaktan hafriyat kamyonlarının plakasını okuyarak tüm bilgilerine ulaşabiliyor. 600 metre ilerde PTS sistemine takılan araçlar durdurularak haklarında cezai işlem uygulanıyor. 

Caner Sönmez

Etiketler: hafriyat kamyonları, jandarma


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