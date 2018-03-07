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Jandarmadan hayvan hırsızlarına büyük darbe

İzmir İl Jandarma ile Bergama İlçe Jandarma Komutanlığınca uzun zamandır yapılan takip ve çalışma sonucunda Bergama, Kınık ve komşu ilçelerde birçok faili meçhul hayvan hırsızlığı olayına karışan 7 şüpheli tespit edildi.

Jandarmadan hayvan hırsızlarına büyük darbe

07 Mart 2018 15:26

 Operasyonda, şahıslara ait ev ve hayvan çiftliklerinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda 184 adet küçükbaş hayvan ele geçirilerek muhafaza altına alındı. 

Gözaltına alınan 7 şüpheliden T.B., I.A, H.K., T.B ve I.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bergama Cezaevine gönderildi. C.P. ve I.B. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şüphelilerin daha önce meydana gelen birçok faili meçhul hayvan hırsızlığı olayını gerçekleştirdikleri öğrenildi. 

Hayvan hırsızlığı olayının mağdurlarından Bergama İneşir Mahallesi sakini Döne Kula (58), “Bir hafta içinde köyümde 5 tane sığırımı çaldılar. Allah kumandandan, çavuşlardan ve jandarmamızdan razı olsun. Bir hafta boyunca yatmadılar, uyumadılar, yemek yemeden arayıp buldular. Ellerine, ayaklarına taşlar, kayalar dokunmasın. Allah devletimize zeval vermesin. Bana bu mutluluğu yaşattıkları için Allah bir değil bin defa razı olsun. Tek geçim kaynağım hayvancılıktı, başka da bir şeyim yoktu. İyi kötü hayvanlarım bana bakıyordu" diye konuştu. 

Hayvan hırsızlarından mağdur olan Mehmet Uslu (45) ise “Bergama İslamsaray Mahallesi'nde bir bahçem var. İçerisine bir dam ve bir yazlık yaptım. Aralık ayı içerisinde üç tane güzel koyunum vardı, çaldılar. Şubat ayının 18’inde tekrar bir hırsızlık oldu. Bu sefer televizyon, kamera kayıt cihazı, bir koyun ve iki kuzu çalındı. Şu anda hayvanlarımdan eski çalınanlardan bir tanesi bulundu, ötekiler de bulunacak" dedi.  

Sertan Ergit
 

 

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