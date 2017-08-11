Diğer
Kategoriler

Jandarmadan Hint keneviri operasyonu

Kastamonu’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Cebeci köyünde ve İnebolu’nun Yamaç köyünde Hint keneviri operasyonu düzenledi.

Jandarmadan Hint keneviri operasyonu

11 Ağustos 2017 16:36

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkez Cebeci köyünde bir ihbarı değerlendirerek M.K.’nin evine uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda M.K.’ye ait evde yapılan aramada, 15 gram kurutulmuş kenevir ile bahçede ekili vaziyette 11 kök dişi Hint keneviri ele geçirdi. Ayrıca çevrede yapılan aramada, köy mezarlığında da ekili vaziyette 30 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Jandarma ekipleri, Hint keneviri ektiği iddia edilen M.K.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Öte yandan, İnebolu’da İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Yamaç köyünde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Jandarma ekipleri, Yamaç köyünde yaptıkları aramada S.Y.’nin evinin bahçesinde 3 kök Hint keneviri ele geçirdi. Ayrıca, S.Y.’ye ait olduğu iddia edilen ormanlık alanda da yapılan aramada 660 kök Hint keneviri ele geçirdi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan S.Y., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Vedat Yunus İkizoğlu 

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!