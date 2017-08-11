Jandarmadan Hint keneviri operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkez Cebeci köyünde bir ihbarı değerlendirerek M.K.’nin evine uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda M.K.’ye ait evde yapılan aramada, 15 gram kurutulmuş kenevir ile bahçede ekili vaziyette 11 kök dişi Hint keneviri ele geçirdi. Ayrıca çevrede yapılan aramada, köy mezarlığında da ekili vaziyette 30 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Jandarma ekipleri, Hint keneviri ektiği iddia edilen M.K.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan, İnebolu’da İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Yamaç köyünde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Jandarma ekipleri, Yamaç köyünde yaptıkları aramada S.Y.’nin evinin bahçesinde 3 kök Hint keneviri ele geçirdi. Ayrıca, S.Y.’ye ait olduğu iddia edilen ormanlık alanda da yapılan aramada 660 kök Hint keneviri ele geçirdi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan S.Y., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Vedat Yunus İkizoğlu



