İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkelli-Fatih ve Yıldırım Mahallelerinde faaliyet gösteren bir derneğin yönetim kurulunu oluşturan 8 kişilik grubun FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olduğu, örgüt adına hizmet parası topladığı ve örgüt adına toplantılara katıldığının tespit etti. Jandarma ekipleri, geçtiğimiz 9 Eylül günü, yapılan operasyon sonucu B.S., B.M., M.C., H.Y., A.U., M.Y., O.Ş., H.Ş. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Sorgulama işlemlerinin ardından A.U. ve M.Y. adli kontrol şartı ile serbest kalırken 6 şüpheli şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

