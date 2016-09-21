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Jandarmadan İzmir'de FETÖ operasyonu

İzmir'in Menemen ilçesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olduğu, örgüt adına hizmet parası topladığı ve örgüt adına toplantılara katıldığı ileri sürülen 8 kişi jandarma tarafından yakalanırken 6 şüpheli tutuklandı.


21 Eylül 2016 11:43

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkelli-Fatih ve Yıldırım Mahallelerinde faaliyet gösteren bir derneğin yönetim kurulunu oluşturan 8 kişilik grubun FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olduğu, örgüt adına hizmet parası topladığı ve örgüt adına toplantılara katıldığının tespit etti. Jandarma ekipleri, geçtiğimiz 9 Eylül günü, yapılan operasyon sonucu B.S., B.M., M.C., H.Y., A.U., M.Y., O.Ş., H.Ş. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Sorgulama işlemlerinin ardından A.U. ve M.Y. adli kontrol şartı ile serbest kalırken 6 şüpheli şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
 


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