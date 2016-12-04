Edinilen bilgiye göre Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı’na domuz sürek avı adı altında Yılanlı dağında kaçak yaban keçisi avı yapıldığı ihbarı yapıldı. Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Çevre Tim Komutanlığı ve Muğla Çevre Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri, Özlüce Mahallesi Yılanlı dağında ihbarın yapıldığı adrese vardıklarında A.G., Y.A. ve Ü.Ç. isimli şahısların vurdukları iki yaban keçisinin derisini yüzerken suçüstü yaptı.

Yapılan operasyonda avlanması yasak olan 2 dağ keçisi ve 2 tüfek ele geçirildi. Kaçak avlanan şahıslara keçi başına 24 bin lira olmak üzere 2 keçi için toplam 48 bin lira para cezası kesildi. Kaçak avlanmada kullanılan 2 tüfeğe de el konuldu.

Bekir Tosun