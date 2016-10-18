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Jandarmadan kaçak içki ve sigara operasyonu

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Çamlıyayla'da yaptıkları operasyonda 6 bin 924 şişe sahte ve kaçak içki ile 25 bin 140 paket değişik markalarda kaçak sigara ele geçirdi.


18 Ekim 2016 17:02

Mersin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olayları ile mücadele ve alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çamlıyayla'da sahte içki üretim ve satışları neticesinde meydana gelen ölüm olaylarının tekrar yaşanmaması için çalışma başlatan ekipler, istihbari çalışmalar neticesinde bir evde kaçak içki ve sigara olduğunu tespit etti. Ekipler, Sebil Mahallesi'nde ikamet eden Z.A. isimli şahsın A.A., M.Y. ve M.Y. isimli şahıslar ile birlikte sahte ve kaçak alkollü içki satışı yaptığı ve M.Y. isimli şahsın evinde depoladığını öğrendi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 6 bin 924 şişe sahte ve kaçak içki ile 25 bin 140 paket değişik markalarda kaçak sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, 1 kişi de ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 

Etiketler: jandarma, kaçak içki


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