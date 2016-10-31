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Jandarmadan kaçak kazıya suçüstü

Ula Karabörtlen Esentepe Mahallesi Asar mevkisinde kaçak kazı ihbarı alan Ula İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, kaçak kazı yapıldığı iddia edilen alana geldiklerinde olay yerinden kaçan şahısları tespit etti.

Jandarmadan kaçak kazıya suçüstü

31 Ekim 2016 08:56

Yaya olarak ormanlık alana kaçan şahısları jandarma takip sonucu yakalandı. S.A, M.A. ,S.A. , H.K., M.K isimli şüphelilerin kaçak kazı yaptıkları alanda kazma, kürek, manuel arama cihazı, altın arama dedektörü ve olayda kullanılan kepçe ele geçirildi. Kazı yerinde lahit seklinde bir kaya parçası tespit edilirken, müze müdürlüğü ele geçirilen kaya parçası ile ilgili tarihi eser niteliği taşıyıp taşımadığını araştırıyor.
Yakalanan 5 şüphelinin alınan ifadelerinin ardından Muğla Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı’na bilgi verildi. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. 

Bekir Tosun
MUĞLA


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