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Jandarmadan kaçak kazıya suçüstü!

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde define aramak amacıyla iş makinesiyle kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı.

Jandarmadan kaçak kazıya suçüstü!

08 Şubat 2018 12:52

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Saruhanlar köyü yakınlarındaki arazide kepçeyle define aramak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, M.D., H.A., K.Y., R.S., H.K., K.K. ve A.O.K.'yi define ararken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca bulundu, define aramakta kullanılan kepçeye güvenlik güçlerince el konuldu.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin, içi altın dolu lahdi bulmak için kazı yaptıklarını söyledikleri öğrenildi. 

Hüseyin Efe
 

 

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