Edinilen bilgilere göre, Çorlu’ya bağlı Önerler Mahallesi’ndeki bir evde kaçak rakı imalatı yapıldığı yönünde bilgi elde eden Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli şahısları ve şahıslara ait evleri yaklaşık 1 ay süreyle takibe aldı. Uzun süren takibin ardından adli mercilerden de alınan arama kararına istinaden R.D. ile D.A.’ya ait evlere baskın düzenleyen jandarma ekipleri kaçak rakı ele geçirdi. Jandarma ekiplerinin yaptıkları baskınlarda, 210 litre kaçak rakı ve iki ayrı evde rakı yapımında kullanılan düzenekler ele geçirildi.

Kaçak rakıya el koyan jandarma ekipleri R.D. ve Y.A. adlı şüphelileri de ifadelerine başvurmak üzere gözaltına alarak Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

Serdar Şahin

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