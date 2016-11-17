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Jandarmadan 'kaçak rakı' baskını

Tekirdağ Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak rakı imalatı yapıldığı tespit edilen iki ayrı eve baskın düzenledi. Baskında 210 litre kaçak rakı ile rakı yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi.


17 Kasım 2016 15:33

Edinilen bilgilere göre, Çorlu’ya bağlı Önerler Mahallesi’ndeki bir evde kaçak rakı imalatı yapıldığı yönünde bilgi elde eden Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli şahısları ve şahıslara ait evleri yaklaşık 1 ay süreyle takibe aldı. Uzun süren takibin ardından adli mercilerden de alınan arama kararına istinaden R.D. ile D.A.’ya ait evlere baskın düzenleyen jandarma ekipleri kaçak rakı ele geçirdi. Jandarma ekiplerinin yaptıkları baskınlarda, 210 litre kaçak rakı ve iki ayrı evde rakı yapımında kullanılan düzenekler ele geçirildi.
Kaçak rakıya el koyan jandarma ekipleri R.D. ve Y.A. adlı şüphelileri de ifadelerine başvurmak üzere gözaltına alarak Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor. 

Serdar Şahin
TEKİRDAĞ


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