Diğer
Kategoriler

Jandarmadan kaçak sigara operasyonu!

Düzce İl Jandarma Komutanlığı, Gürcistan’dan İstanbul’a giden yolcu otobüsünde 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Jandarmadan kaçak sigara operasyonu!

06 Ocak 2018 21:58

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Kaynaşlı mevkiinde yaptığı yol kontrolleri sırasında Gürcistan’dan İstanbul’a giden bir firmaya ait yolcu otobüsünü durdurdu. Ekiplerin tütün tespit köpeği Majör ile yaptığı arama neticesinde otobüsün bagaj kısmında 4 valiz içerisine zulalanmış halde yaklaşık 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Jandarmanın yaptığı araştırma sonucunda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen sigaraların otobüse Trabzon’dan yolcu olarak binen E.K. ve K.Ç.’ye ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili ifadesi alınan şüpheliler yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Ali Yıldız
 

Etiketler: Düzce İl Jandarma Komutanlığı, Gürcistan

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç