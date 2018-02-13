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Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 774 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

13 Şubat 2018 10:25

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yol emniyet kontrol ve arama faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İpekyolu ilçesi Erçek Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince icra edilen yol emniyet kontrol faaliyetinde, belediye otobüsünde seyahat eden iki şüpheli şahsa ait çanta ve valizlerde bin 324 paket, Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda da bin 450 paket olmak üzere toplam 2 bin 774 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir” denildi. 

 

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