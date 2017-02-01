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Jandarma’dan kaçak sigara ve içki operasyonu: 4 gözaltı

Denizli'de kaçak sigara ve içki üreten şahıslara yönelik yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadan kaçak sigara ve içki operasyonu: 4 gözaltı

01 Şubat 2017 13:43

Edinilen bilgiye göre, Denizli İl Jandarma Komutanlığı, kaçak sigara ve içki üretimi yapan şahıslara yönelik Honaz ve Belkilli ilçelerinde iki ayrı operasyon düzenlendi. Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi ile Bekilli ilçesi Bükrüce Mahallesinde gerçekleştirilen operasyonda, 5 bin 113 paket kaçak sigara, bin 972 litre kaçak şarap, 1 adet çalıntı LCD televizyon, 1 adet namlusu kesilmiş ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
Malzemelere el koyan ekipler, operasyonlarla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

Medeni Topaloğlu
 

Etiketler: jandarma, kaçak sigara


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