Edinilen bilgiye göre, Denizli İl Jandarma Komutanlığı, kaçak sigara ve içki üretimi yapan şahıslara yönelik Honaz ve Belkilli ilçelerinde iki ayrı operasyon düzenlendi. Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi ile Bekilli ilçesi Bükrüce Mahallesinde gerçekleştirilen operasyonda, 5 bin 113 paket kaçak sigara, bin 972 litre kaçak şarap, 1 adet çalıntı LCD televizyon, 1 adet namlusu kesilmiş ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Malzemelere el koyan ekipler, operasyonlarla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

Medeni Topaloğlu

