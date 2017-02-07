Düzce’nin Çilimli ilçesinde vatandaşın çalışan otomobilinden aldıkları aküyü yine şahsa ait olan ve trafikten çekili otomobile takıp otomobili alan iki zanlı çok gidemeden jandarma ekiplerine yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Çilimli Kuşoğlu Köyü’nde meydana gelen olayda E. I. isimli şahsa ait olan ve birisi trafikten men edilmiş iki araç evinin önünde park halinde duruyordu. Evin önüne gelen 2 kişi, 06 EC 5163 plakalı aracın aküsünü sökerek, plakasız olan binek araca taktılar ve aracı çalıştırmayı başardılar. Daha sonra köyün merasına kadar giden iki zanlı burada Çilimli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, Çilimli İlçe Jandarma Komutanlığı’nda ki sorgularının ardından Düzce Adliyesi’ne sevk edildiler.

Ali Osman Çatana

