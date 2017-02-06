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Jandarmadan kaçarken kaza yaptı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarmanın ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçarken kaza yapan sürücü yakalandı.


06 Şubat 2017 14:17

İddiaya göre, 34 RJ 826 plakalı otomobilin sürücüsü İskender Ş., jandarmanın ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Jandarma ekipleri aracın peşine düşerken, bir süre sonra otomobil bariyerlere çarptı. Sürücü otomobili terk ederek kaçarken, jandarma ekipleri çevrede arama yaptı. Alkollü olduğu ve bu yüzden kaçtığı iddia edilen İskender Ş., Çorlu Deresi kenarında baygın halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İskender Ş., Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. 

Uğur Arslan

Etiketler: tekirdağ, Tekirdağ kaza


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