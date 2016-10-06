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Jandarmadan operasyon

Malatya genelinde çalışma yapan jandarma ekipleri, bir hafta içerisinde 15 bin 184 kişinin sorgulamasını yaptı.

Jandarmadan operasyon

06 Ekim 2016 12:16

Konuyla ilgili Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Malatya İl Jandarma Komutanlığınca 27 Eylül-03 Ekim tarihleri arasında Malatya genelinde çalışma yapıldığı, çalışmalarda 950 gram kubar esrar maddesi, 6 bin 910 paket gümrük kaçağı sigara, 1 adet av tüfeğinin ele geçirildiği belirtildi. Toplam 15 bin 184 kişinin sorgulamasının yapıldığı ve sorgulama neticesinde 65 şahsın yakalandığı kaydedildi.

Öte yandan trafik timleri tarafından yapılan uygulamalarda 4 bin 720 aracın kontrol edilerek trafik kurallarına uymayan 140 araç sürücüsüne ceza kesildiği, 76 aracın trafikten men edildiği ve 58 okul servis aracının kontrol edildiği bildirildi.

Etiketler: jandarma, Malatya, operasyon


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