Konuyla ilgili Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Malatya İl Jandarma Komutanlığınca 27 Eylül-03 Ekim tarihleri arasında Malatya genelinde çalışma yapıldığı, çalışmalarda 950 gram kubar esrar maddesi, 6 bin 910 paket gümrük kaçağı sigara, 1 adet av tüfeğinin ele geçirildiği belirtildi. Toplam 15 bin 184 kişinin sorgulamasının yapıldığı ve sorgulama neticesinde 65 şahsın yakalandığı kaydedildi.

Öte yandan trafik timleri tarafından yapılan uygulamalarda 4 bin 720 aracın kontrol edilerek trafik kurallarına uymayan 140 araç sürücüsüne ceza kesildiği, 76 aracın trafikten men edildiği ve 58 okul servis aracının kontrol edildiği bildirildi.