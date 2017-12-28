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Jandarmadan sahte diş doktoruna operasyon

Aksaray’da sahte diş doktoruna yönelik bir operasyon düzenleyen jandarma, müstakil bir eve baskın yaptı, tıbbi malzemeler ele geçirildi

Jandarmadan sahte diş doktoruna operasyon

28 Aralık 2017 18:53

Operasyon, Aksaray’ın Ağaçören ilçesinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, ilçede müstakil bir evin diş kliniği gibi kullanıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Ağaçören İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, edinilen bilgiler doğrultusunda evi ve evin sahibini takibe aldı. Yaklaşık 1 ay kadar yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri eve baskın yaptı. Gerçekleştirilen operasyonda para karşılığı diş çektiği ve tedavi uygulamaları yaptığı tespit edilen Özkan Y. (29) gözaltına alınırken, evde yapılan aramada bir diş kliniğindeki bulunması gereken teçhizatlar ele geçirildi. Tıbbi malzemelere el konulurken, Özkan Y.’nin Ağaçören İlçe Devlet Hastanesinde diş teknisyeni olarak çalıştığı, diş doktorluğuna ait herhangi bir diploma ve ruhsat olmadığı belirlendi. Müstakil evi adeta diş kliniğine çeviren Özkan Y., jandarmada alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Özkan Y., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yasin Can
 

 

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