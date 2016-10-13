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Jandarmadan sahte silah satıcılarına darbe

Konya’da jandarma ekipleri sahte marka ve sahte seri numaralarıyla yasa dışı olarak imal edilen çok sayıda silah ele geçirdi.


13 Ekim 2016 12:17

Alınan bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Beyşehir ilçesine bağlı Üzümlü ve Huğlu mahallelerinde merdiven altı diye tabir edilen ruhsatsız silah imalathanelerinde sahte marka ve sahte seri numaralarıyla yasa dışı üretilen standart ve kısa namlulu av tüfeklerinin bazı kişiler tarafından faturasız olarak, başta sosyal medya olmak üzere çeşitli sosyal ağlar ve televizyondan satışa sunulduğu ve pazarlandığı yönünde bilgiler alması üzerine harekete geçti. Konya İl ve Meram İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışması kapsamında Meram ilçesi Kızılören mevkisinde, içerisinde 3 kişinin bulunduğu bir ticari araçta arama gerçekleştirildi. Aramada araç içerisinde sahte marka ve sahte seri numaraları basılmış standart namlulu 69 taktikal av tüfeği, 8 kısa namlulu av tüfeği, 3 şarjörlü pompalı av tüfeği, 3 standart namlu şarjörlü av tüfeği ve 1 tek kırma av tüfeği olmak üzere toplam 84 adet yasa dışı üretim av tüfeği ele geçirdi. Ele geçirilen yasa dışı üretim kısa namlulu pompalı ve şarjörlü av tüfeklerinin son zamanlarda organize suç örgütleri tarafından tercih edilmeye başlandığını tespit eden jandarma ekipleri, araçta bulunan silahlarla ilgili H.K., Ö.F.M. ve A.E. isimli şahıslar hakkında yasal işlem başlattı. Şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

Ali Rıza Önses
 

Etiketler: Batman, silah satıcısı


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