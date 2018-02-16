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Jandarmadan sigara ve alkol kaçakçılarına operasyon

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yurda kaçak yollarla sokulan sigara ve alkol operasyonu kapsamında 2 otobüs ve 1 tırda yapılan aramada 510 paket kaçak sigara ve 13 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Jandarmadan sigara ve alkol kaçakçılarına operasyon

16 Şubat 2018 18:58

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Erbaa ilçesinde elde edilen istihbarat sonrasında yol kontrolü yaptı. İlçeye bağlı Değirmenli köyü mevkinde D-100 karayolu üzerinde uygulamaya başlayan ekipler iki ayrı yolcu otobüsü ve İran plakalı bir tırda yaptığı aramada, valizlere, otobüslerin çeşitli yerlerine ve tır içerisine gizlenmiş vaziyette 3 ayrı şahsa ait toplam 510 paket kaçak sigara ve 13 litre kaçak alkol ele geçirdi. Söz konusu şahıslara 8 bin 362 lira idari yaptırım uygulandı. Ayrıca otobüs şoförlerine ve tıra da 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre toplam 2 bin 503 lira ceza uygulandığı öğrenildi.

Dursun Ekrem Er
 

 

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