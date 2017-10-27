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Jandarmadan silah operasyonu

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları operasyonda silah ve esrar ele geçirdi.

Jandarmadan silah operasyonu

27 Ekim 2017 06:29

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarı çalışma neticesinde Karasu ilçesi Yassıgeçit Mahallesi’ndeki bir ikamete silah imal ve ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 1 adet 7,62 mm çapında tabanca, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 14 adet şarjör, 8 adet tabanca namlusu, 70 adet tabanca mermisi ve 100 adet de kurusıkı tabanca mermisi ile 182 gram kubar esrar ve 134 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, aynı operasyonda evde atölye olarak kullanılan bir odada silah imalatında kullanıldığı değerlendirilen elektronik kumpas, torna makinesi, el spirali, içerisinde namlu yapımında kullanılan aparatların bulunduğu takım çantası ve mengene ele geçirdi. Operasyon sonucu S.T., isimli şahsın gözaltına alındığı ve konuyla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi. 

Metin Nişancık
 

Etiketler: jandarma, operasyon, silah

 

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