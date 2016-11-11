Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele' kapsamında bir eve baskın düzenledi. Bir ev ve araçta yapılan aramada, 10 gram kubar esrar, 2 adet sentetik uyuşturucu hap, 5 adet av tüfeği, 2 adet tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 5 adet tabanca şarjörü, 68 adet tabanca mermisi, 40 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 25 adet av tüfeği kartuşu ve 1 adet Kalaşnikof piyade fişeği ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda olayla alakalı olarak 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldığı belirtildi.

Hüseyin Efe

