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Jandarmadan silah ve uyuşturucu operasyonu

Kütahya'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu madde, silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.


11 Kasım 2016 12:36

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele' kapsamında bir eve baskın düzenledi. Bir ev ve araçta yapılan aramada, 10 gram kubar esrar, 2 adet sentetik uyuşturucu hap, 5 adet av tüfeği, 2 adet tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 5 adet tabanca şarjörü, 68 adet tabanca mermisi, 40 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 25 adet av tüfeği kartuşu ve 1 adet Kalaşnikof piyade fişeği ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda olayla alakalı olarak 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldığı belirtildi. 

Hüseyin Efe
 

Etiketler: uyuşturucu


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