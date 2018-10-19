Jandarmadan sınırda eroin operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin İran'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeyi sınır hattından Türkiye'ye geçirdikleri bilgisi üzerine harekete geçti. KOM Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde arama köpekleri ‘Alem' ve ‘Cesur'un da katılımıyla gece saatlerinde operasyon düzenledi. Başkale ilçesi Eşmepınar Mahallesi Davdava mezrası İran sınır hattındaki arazide yapılan aramada 122 kilogram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili geniş kapsamlı araştırma ve soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Mehmet Salih Akkuş

