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Jandarmadan sosyal medya operasyonu: 4 tutuklama

İzmir'de jandarma ekipleri, sosyal medya hesaplarından silahlı terör örgütü PKK'yı öven ve Cumhurbaşkanına hakaret eden paylaşımlarda bulunan 4 şüpheliyi yakalarken, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Jandarmadan sosyal medya operasyonu: 4 tutuklama

29 Aralık 2017 18:01

Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda sosyal paylaşım sitelerinde silahlı terör örgütü PKK'yı övücü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden paylaşımlar bulunan şahısları tespit etti. Savcılık tarafından hakkında yakalama kararı verilen K.A., Ö.K., Ö.A. ve C.G. için jandarma ekipleri, eş zamanlı olarak geçtiğimiz Pazartesi sabah saatlerinde; Torbalı, Kemalpaşa ve Aliağa ilçelerinde belirlenen adreslere baskın yaptı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 şüpheliyi de yakaladı. Gözaltına alınan K.A., Ö.K., Ö.A. ve C.G. işlemlerinin ardından bugün, adliyeye sevk edildi. C.G. silahlı terör örgütü PKK'yı öven, diğer şüpheliler de Cumhurbaşkanına hakaret eden paylaşımlardan dolayı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

Atakan Şen
 

 

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