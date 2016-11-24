Kdz. Ereğli İlçe Jandarma komutanlığına bağlı trafik timleri, Delihakkı ve Ormanlı Beldesi girişinde yaptığı uygulama sırasında kış şartlarında araç sürücülerinin yapması gereken ve uyumaları gereken kuralların anlatıldığı broşür dağıttı. Broşürlerde araçlar için doğru ve mevsime uygun lastik olması, diş derinliğinin 1,6 milimetrenin altında olması durumunda mutlaka yenileri ile değiştirilmesi gerektiği, aracın yol temasını sağlayan tek bağlantı noktasının lastik olduğu gibi temel bilgiler yer alırken, özellikle kış aylarında araç takip mesafesine çok dikkat edilmesi gerektiği, durmak için ani fren yerine vites küçültülerek motor frenini kullanmaları önerildi.

Uygulama hakkında gazetecilerin sorularını yanıtlayan araç sürücüleri, jandarma ekiplerinin kendilerinden evrak isteyeceklerini düşünürken, kış şartları için bilgilerin yer aldığı broşürleri verince şaşırdıklarını ve sonradan memnun olduklarını söyledi. Dağıtılan broşürlerde yer alan bilgilerin sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlayacak faydalı bilgiler olduğunu belirten sürücüler, jandarma trafik ekiplerine teşekkür etti.

Vedat Kılıç