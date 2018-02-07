Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Tokat İl Jandarma Komutanlığınca, alınan bir ihbarın değerlendirilmesi ile yapılan operasyonda,Turhal ilçesine bağlı Tatlıcak köyünde F.K.'ya ait eve baskın yapıldı. Yapılan aramada; tarihi eser olduğu değerlendirilen 280 adet sikke, 11 adet tarihi obje, 1 adet yüzük, 1 adet heykel, 2 adet mühür olmak üzere toplam 295 adet tarihi malzeme ile birlikte 1 adet arama detektörü ve (1) adet kazma ele geçirildi.

Yapılan aramalarda ele geçirilen malzemelere el konularak Tokat Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Yakalanan şüpheli şahıs F.K. tamamlanan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Şaban Konyar