Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, “Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında; Gevaş ilçesi Balaban Jandarma Asayiş Kontrol Noktasında durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yapılan aramada, otobüste yolcu olarak bulunan bir şahsın bagajında İstanbul’a götürülmek istenilen piyasa değerinin 3 milyon TL olduğu belirtilen 523 adet Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi. Sikkeler Van Müze Müdürlüğüne gönderilmek üzere el konuldu. Şüpheli şahıs ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı" denildi.