Diğer
Kategoriler

Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Van’ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir yolcu otobüsünde yapılana aramada piyasa değeri yaklaşık 3 milyon olan Bizans dönemine ait 523 sikke ele geçirildi.

Jandarmadan tarihi eser operasyonu

24 Ekim 2017 19:54

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, “Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında; Gevaş ilçesi Balaban Jandarma Asayiş Kontrol Noktasında durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yapılan aramada, otobüste yolcu olarak bulunan bir şahsın bagajında İstanbul’a götürülmek istenilen piyasa değerinin 3 milyon TL olduğu belirtilen 523 adet Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi. Sikkeler Van Müze Müdürlüğüne gönderilmek üzere el konuldu. Şüpheli şahıs ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı" denildi. 

Etiketler: tarihi eser, van valiliği

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç