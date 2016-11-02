Malatya İl Jandarma Komutanlığından alınan bilgilere göre, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan çalışmada Akçadağ’da 28 adet örgütsel doküman ile Hekimhan ilçesinde 2 adet 1 Dolar ele geçirildi. PKK/YPG terör örgüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda ise Kale ilçesinde gözaltına alınan bir kişi üzerinde 2 adet YPG amblemli tişört ile 2 adet PKK terör örgütünü simgeleyen puşi ele geçirildi.

Her iki olayda gözaltına alınan toplam 3 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.

Kaçakçılık olayları

Jandarmadan yapılan açıklamada, kaçakçılık olayları ile ilgili de mücadelenin sürdüğü belirtildi. Battalgazi ve Kale ilçelerinde yapılan uygulamalarda toplam 12 bin 40 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği belirtildi. Son bir hafta içerisinde yapılan asayiş uygulamalarında 13 bin 921 kişi sorgulanırken bu kapsamda aranan 69 şahısın yakalandığı belirtildi.

Jandarma Trafik timleri tarafından yapılan uygulamalarda da 4 bin 65 aracın kontrol edildiği ve trafik kurallarına uymayan 247 araç sürücüsüne ceza kesildiği dile getirildi. Uygulamalarda 48 araç trafikten men edilirken 200 okul ve 28 işçi servis aracı da kontrolden geçirildi.