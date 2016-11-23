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Jandarmadan terör operasyonu

İzmir'in Buca ilçesinde terör örgütüne finansal destek sağladığı tespit edilen şahıslara yönelik bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.


23 Kasım 2016 10:16

Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda bazı şahısların Türkiye Kuzey Kürdistan Kurtuluş Örgütü (TKKKÖ) terör örgütüne yardım sağlamak amacıyla Buca ilçesi kırsalında bir çiftlik evde silah/mühimmat depoladıkları bilgisi alması üzerine harekete geçti. İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Buca İlçe Jandarma Ekiplerince, MİT ve Emniyet birimleriyle koordine kurularak dün sabah saatlerinde, Karaağaç Mahallesinde bulunan çiftlik evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda A.A. ve M.E. isimli şahıslar gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, silahlara ait mühimmat ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. 

Atakan Şen

Etiketler: İzmir, jandarma, terör operasyonu


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