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Jandarmadan terör örgütüne büyük darbe

Çanakkale’de geçtiğimiz haftalarda ele geçirilen 1,5 tonluk uyuşturucu ile ilgili soruşturma sürüyor. Jandarma, olayla ilgisi olduğu düşünülen 2 kişiyi yakaladı. Uyuşturucunun, bölücü terör örgütü PKK'ya kaynak sağlamak maksadıyla Arnavutluk’tan deniz yoluyla Türkiye’ye getirildiği değerlendiriliyor.

Jandarmadan terör örgütüne büyük darbe

03 Ağustos 2017 12:39

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Temmuz’da yaptığı operasyonda, Ezine ilçesinin Tavaklı mevkiinde denizden bot ile bölgeye getirilen 1482 kilo kubar, 46 kilo toz olmak üzere toplam 1528 kilo esrar, 1 adet bot ve 3 bot motoru ele geçirmişti. Operasyonun ardından bölgeden kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Jandarma ekipleri, bölgedeki kamera ve plaka tanıma sistemlerini mercek altına aldı. Yapılan çalışmalarda, olayla bağlantısı olduğu düşünülen 2 araç tespit edildi. Araç, Ezine ilçesinin Körüktaşı köyünde, içerisinde 2 şüpheli ile birlikte yakalandı. Şüpheliler H.N.K. ve V.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ele geçirilen bot ve motorların da izini süren jandarma ekipleri, botun İtalya’nın Lecce şehrinde İtalyan uyruklu C.C. tarafından 10 Mayıs 2017 tarihinde satın alındığını belirledi. C.C’nin 2015 yılında İtalyan polisi tarafından uyuşturucu kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik operasyonlarda yakalanan 91 kişi arasında adının geçtiği tespit edildi.

Ele geçirilen 1528 kilo uyuşturucunun PKK bölücü terör örgütüne finansal destek sağlamak için Arnavutluk’tan deniz yoluyla Türkiye’ye getirildiği üzerinde duruluyor. Jandarma ekipleri, aldıkları ifadeler ve incelenen kamera kayıtlarından organize uyuşturucu madde kaçakçılığı ile bağlantılı biri İtalyan 9 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerden birinin evinde yüklü miktarda para ele geçirildi. Firari 9 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

Gürkan Düzenli

Etiketler: çanakkale, jandarma, teröre darbe


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