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Jandarmadan tombala baskını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından yapılan baskında tombala oynadığı tespit edilen 35 kişi ve tombala oynatan 4 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Jandarmadan tombala baskını

26 Kasım 2016 13:06

Side Mahallesi Kazım Karabekir Mahallesinde bulunan bir eğlence mekanında kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Karakoluna bağlı ekipler, Cumhuriyet Savcılığından aldığı arama kararı ile iş yerine baskın yaptı. 

Baskında, 'tombala' oynandığı tespit edilirken, eğlence mekanındaki 35 kişi hakkında kumar oynamaktan 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında idari yaptırım, 4 şahıs için de 'Kumar oynatmak, kumar oynanması için yer temin etmek' suçlaması ile adli işlem başlatıldı. Şahısların jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği bildirildi.  

Arif Kaplan
 

Etiketler: baskın, tombala


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