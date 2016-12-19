İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ovacık Mahallesi'nde oturan M.A. isimli şüpheli şahıs ile Birgi Mahallesi'nde oturan K.C. isimli şahısların uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıklarını tespit etti. Jandarma ekipleri teknik ve fiziki çalışmaların ardından şüpheliler M.A. ve K.C.'nın evlerine ve at çiftliğine baskın yaptı. Yapılan aramada; bir kilo 53 gram kubar esrar maddesi, 2 adet yivsiz av tüfeği, 38 adet av tüfeği fişeği, 1 adet cep telefonu, 2 adet sim kart, 3 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 1 adet diz üstü bilgisayar, 4 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler M.A. ve K.C.'nin sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.