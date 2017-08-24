Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine 265 bin liralık vurgun

Jandarma ekipleri Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Yürücekler Mahallesi'ne bağlı ormanlık alanda uyuşturucu madde imal edildiği istihbaratını aldı.

Orhaneli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, operasyon gerçekleştirerek belirtilen mevkide piyasa değeri 265 bin lira olduğu değerlendirilen binden fazla kök kenevir ele geçirdi. Ele geçirilen kök kenevirlerden numune olarak ayrılanlar dışında hepsi yakılarak imha edildi.

Jandarma Olay Yeri İnceleme timi tarafından, olay yerinde şüphelilerin kimlik tespiti için çalışma yapıldı. Ekipler şüphelileri tespit etmek ve yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.