İzmir İl Jandarma Komutanlığı, yeni yıl öncesinde kaçak alkol ve sigara ile ilgili denetimlerini aralıksız devam ettiriyor. Menderes ilçesi Çatalca Mahallesinde ikamet eden E.Ç. isimli şüpheli şahsın evinde ve eklentilerinde sahte alkol üretildiğini tespit eden İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, baskın düzenledi. Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan baskında; toplam 2 bin 271 litre kaçak el yapımı şarap, 191 litre kaçak el yapımı rakı, 1 adet kaçak içki yapımında kullanılan sıkma makinesi ve 1 adet içki yapımında kullanılan kaynatma makinesi ele geçirildi. E.Ç. hakkında 5607 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem başlatıldı.