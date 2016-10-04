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Jandarmanın durdurduğu araçtan bunlar çıktı...

Amasya’da tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarıyla durdurulan bir araçta yapılan aramada 4 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen eserler, bir adet kalem görünümlü suikast silahı ve bu silaha ait 5 fişek ile bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Jandarmanın durdurduğu araçtan bunlar çıktı...

04 Ekim 2016 08:05

Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı yapılacağı yönünde bilgiler edilmesi üzerine Göllü Bağları mevkisinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 4 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen eser, bir adet kalem görünümlü suikast silahı ve bu silaha ait 5 fişek, bir kurusıkı tabanca, bu tabancaya ait 50 mermi ile 2 adet define arama çubuğu ele geçirildi.

Araç sürücüsü ve yanındaki şahıs gözaltına alındı. Eserler ise incelenmek üzere Amasya Müzesi yetkililerine teslim edildi. 

Murat Çelik A. 

Etiketler: amasya, Amasya İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılığı


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