İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucunun Doğu ve Güneydoğu'dan İstanbul'a getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Bir ay süren fiziki takip neticesinde uyuşturucu maddenin Bağcılar ve Beyoğlu'nda tespit edilen adreslere getirildiğini belirleyen ekipler, uyuşturucunun İstanbul genelinde 'torbacılar' vasıtasıyla dağıtılacağını tespit etti.

Operasyon için düğmeye basan ekipler, uyuşturucu tacirlerinin telsizle haberleşerek kaçmaya çalışmasına rağmen takibe başladı. Takip sonucunda durdurulan otomobilde piyasa değeri milyonlarca Türk Lirası olan yüklü miktarda esrar ele geçirildi. Operasyon anı jandarma kamerasına da yansırken, gözaltına alınan 3 şahıs adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu tacirleri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

