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Jandarmanın nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonda, piyasa değeri milyonlarca lira olan uyuşturucu ele geçirildi. Nefes kesen uyuşturucu operasyonu jandarma kamerası tarafından da saniye saniye görüntülendi.

Jandarmanın nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada

28 Eylül 2016 12:15
Jandarmanın nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada - Tıkla İzle

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucunun Doğu ve Güneydoğu'dan İstanbul'a getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Bir ay süren fiziki takip neticesinde uyuşturucu maddenin Bağcılar ve Beyoğlu'nda tespit edilen adreslere getirildiğini belirleyen ekipler, uyuşturucunun İstanbul genelinde 'torbacılar' vasıtasıyla dağıtılacağını tespit etti.
Operasyon için düğmeye basan ekipler, uyuşturucu tacirlerinin telsizle haberleşerek kaçmaya çalışmasına rağmen takibe başladı. Takip sonucunda durdurulan otomobilde piyasa değeri milyonlarca Türk Lirası olan yüklü miktarda esrar ele geçirildi. Operasyon anı jandarma kamerasına da yansırken, gözaltına alınan 3 şahıs adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu tacirleri tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 


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