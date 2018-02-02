Jandarmanın takibinden kaçamayarak gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve Arifiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri O.K. isimli şahsı uyuşturucu ticareti yapma suçundan uzun bir süredir takip ediyordu. Şahsın Arifiye ilçesine bir kamyonet ile esrar getirdiği bilgisini alan ekipler harekete geçti. Söz konusu kamyonet durdurularak araç içerisi ve devamında şahsın ikametinde aramalar gerçekleştirildi. Yapılan aramalar sonucunda 800 gram kubar esrar, 40 gram toz esrar ele geçirilirken, O.K. isimli şahıs ise gözaltına alındı.