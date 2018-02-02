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Jandarmanın takibinden kaçamayarak gözaltına alındı

Sakarya'da jandarma ekipleri, durdurdukları kamyonet ve şahsın ikametinde yapılan aramalarda 800 gram kubar esrar ile 40 gram toz esrar ele geçirdi.

Jandarmanın takibinden kaçamayarak gözaltına alındı

02 Şubat 2018 13:12

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve Arifiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri O.K. isimli şahsı uyuşturucu ticareti yapma suçundan uzun bir süredir takip ediyordu. Şahsın Arifiye ilçesine bir kamyonet ile esrar getirdiği bilgisini alan ekipler harekete geçti. Söz konusu kamyonet durdurularak araç içerisi ve devamında şahsın ikametinde aramalar gerçekleştirildi. Yapılan aramalar sonucunda 800 gram kubar esrar, 40 gram toz esrar ele geçirilirken, O.K. isimli şahıs ise gözaltına alındı. 

 

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