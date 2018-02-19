Jandarmaya yakalanmamak için sahte paraları çatıya attılar

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya yüklü miktarda sahte para sürme hazırlığında bulunan “Bitlisli Y” lakaplı M.A.’nın Bağcılar’daki evine şok bir operasyon düzenledi. M.A.’nın kaçması için zaman kazanmaya çalışan aile, Jandarma ekiplerini konuşarak oyalamaya çalıştı. Bu esnada, balkondan kaçmaya çalışan M.A. kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüphelinin üzerinden sahte 20 TL’ler çıktı.

Çatıdaki poşet jandarmanın dikkatinden kaçmadı

Paranın geri kalanını aramaya başlayan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin dikkatini, yan binanın çatısındaki bir poşet çekti. Ekiplerin çatıdan indirdiği poşetin içerisinden; piyasaya sürülmeye hazır halde ve değeri yaklaşık 71.000 TL olan 3 bin 533 adet sahte 20 TL’lik banknotlar çıktı. Sahtecilikten tutuklanarak cezaevine gönderilen şahsın, 20 TL’leri vatandaş tarafından dikkatle incelenmeden kullanıldığı için tercih ettiği ortaya çıktı.

Motosikletli kalpazanlar yakalandı

Jandarma ekipleri Bağcılar ve Fatih ilçelerinde de sahte para operasyonu düzenledi. İki adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda piyasaya sürülmek üzere olan 332 bin 610 TL ve 2 bin 300 ABD Doları değerinde toplam 4 bin 328 adet sahte para ele geçirildi.

Fatihte ikamet eden K.K. isimli şahsın kız arkadaşının evinde muhafaza ettiği sahte paraları yüzde 10 komisyon karşılığında İstanbul ve çeşitli illerden irtibat kurduğu şahıslara sattığı, yakalanmamak veya takip edilmeyi engellemek için trafiğin yoğun olduğu zamanlarda motosiklet kullanarak sahte paraları dağıttığı belirlendi.

Şüpheli M.A., N.U. ve K.K. isimli 3 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.