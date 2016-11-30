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Jandarmayı görünce çaldığı altınları yuttu

Kırşehir'de yakalanan hırsızlık zanlısı jandarma ekiplerini görünce çaldıkları altınları yuttu.


30 Kasım 2016 13:36

Kırşehir'in Mucur İlçesi Avcı köyünden gelen ihbarla operasyon düzenleyen jandarma ekipleri hırsızlık zanlısı M.Y., T.Y., K.Y., S.Y., Z.P., G.F.'yi köye 500 metre mesafede tarlada gizlenmeye çalışırken yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan GBT sonrasında hırsızlık zanlılarının sabıka kayıtlarının kabarık olduğu belirlenirken, hırsızlık zanlılarının üzerinden iki adet maymuncuk anahtar, çok sayıda metal eşya çıktı.
Avcı köyünde gerçekleşen operasyon sonrası hırsızlık zanlısı S.Y.'nin yapılan sağlık kontrolünde midesinde 2 adet metal eşyaya rastlanıldı. S.Y.'nin jandarma ekiplerini görünce çeyrek altınlardan iki tanesini yuttuğu öğrenildi.

Alınan ifadelerinin ardından sağlık kontrolüne çıkarılan hırsızlık zanlıları adli makamlara sevk edildi.

Etiketler: altın, jandarma


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