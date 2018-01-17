Jandarmayı görünce motosiklet ve ayakkabısını bırakıp kaçtı

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma trafik tim Komutanlığı ekiplerince Sarılar Mahallesinde motosiklet sürücülerine yönelik kask, ehliyet, ruhsat ve kural ihlali konularında uygulama yapıldı. 95 motosiklet sürücüsünün kontrol edildiği uygulamada kural ihlali yaptığı belirlenen motosiklet sürücülerine para cezası kesilirken, 4 motosiklet trafikten men edildi.

Sürücü motosiklet ve ayakkabınısını bırakıp kaçtı

Jandarma’nın uygulamasına motosikletini bırakıp kaçan sürücü damgasını vurdu. Jandarmanın uygulamasını gören bir motosiklet sürücüsü ormanlık alana kaçarken, motorize ekibin takibinden kaçamayacağını anlayınca motosikleti bırakıp kaçmak zorunda kaldı. Sürücünün kaçarken ayağından çıkan ayakkabısının bir tekini de bıraktığı gözlendi. Jandarma ekipleri tarafından kamyonete yüklenerek uygulama noktasına getirilen motosikletin tescilinin olmadığı ortaya çıktı.

Arif Kaplan