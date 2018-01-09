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Japon astronot Norishige Kanai 9 cm uzadı

Japon astronot Norishige Kanai, uzayda 9 cm uzadığını açıkladı.

Japon astronot Norishige Kanai 9 cm uzadı

09 Ocak 2018 18:49

3 haftadır Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan Japon bir astronot Norishige Kanai, geldiğinden beri 9 cm uzadığını açıkladı. Kanai, sosyal medya hesabından Haziran sonunda kendisini eve götürecek Soyuz aracının koltuğuna sığamayacağından endişe ettiğini yazdı.

Kanai, Twitter hesabından, "Herkese merhaba. Büyük bir duyurum var. Uzaya ulaştıktan sonra vücut ölçümlerimiz yapıldı. Wow WowWow.. 9 cm uzamışım. Üç hafta içinde bir bitki gibi büyüdüm. Liseden beri böyle bir yaşamamıştım. Geri döndüğümde Soyuz'un koltuğuna oturup oturamayacağım konusunda biraz endişeliyim" mesajını paylaştı.

Ancak uzmanlar astronotların uzayda uzayabileceğini, bu ölçülerin kişilerin vücutlarına göre farklılık gösterdiğini bildirdi. 

Etiketler: Japon astronot

 

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