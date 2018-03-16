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Japon Büyükelçiden Galatasaray’a ziyaret

Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Akio Miyajima, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Japon Büyükelçiden Galatasaraya ziyaret

16 Mart 2018 16:46

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleşen ziyarette Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Ahmet Şenkal ve Başkan Yardımcısı Adil Araboğlu da yer aldı. Büyükelçi Miyajima ile Başkan Mustafa Cengiz, Japonya ve Türk kültürü üzerine oldukça samimi bir sohbet gerçekleştirirken Başkan Mustafa Cengiz, Büyükelçi Miyajima’ya hem isminin yazılı olduğu hem de futbol takımı oyuncusu Yuto Nagatomo’nun formasını hediye etti.

Japonya Türkiye Büyükelçisi Akio Miyajima daha sonrasında Galatasaray 2. Başkanı Ahmet Şenkal ve Başkan Yardımcısı Adil Araboğlu eşliğinde Galatasaray Stadyum Müzesi’ni ziyaret ederken, burada bulunan taraftarların fotoğraf çektirme isteğini kırmadı.  

 

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