Japon Büyükelçiden Galatasaray’a ziyaret

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleşen ziyarette Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Ahmet Şenkal ve Başkan Yardımcısı Adil Araboğlu da yer aldı. Büyükelçi Miyajima ile Başkan Mustafa Cengiz, Japonya ve Türk kültürü üzerine oldukça samimi bir sohbet gerçekleştirirken Başkan Mustafa Cengiz, Büyükelçi Miyajima’ya hem isminin yazılı olduğu hem de futbol takımı oyuncusu Yuto Nagatomo’nun formasını hediye etti.

Japonya Türkiye Büyükelçisi Akio Miyajima daha sonrasında Galatasaray 2. Başkanı Ahmet Şenkal ve Başkan Yardımcısı Adil Araboğlu eşliğinde Galatasaray Stadyum Müzesi’ni ziyaret ederken, burada bulunan taraftarların fotoğraf çektirme isteğini kırmadı.