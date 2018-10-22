Japon finans devinden Cemal Kaşıkçı kararı

Japonya'da faaliyet gösteren MUFG Bank'ın Başkanı Kanetsugu Mike'ın, Salı günü Suudi Prens Muhammed bin Salman'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek “Çölün Davosu” olarak adlandırılan toplantıya katılmayacağı öğrenildi. MUFG Bank şirket başkanının konferansa katılımını iptal eden ilk Japon firması olduğunu belirtirken, kaynaklar ise bankanın toplantıya başkan yardımcısı düzeyinde katılım göstereceğini ifade etti. Banka ayrıca Çarşamba günü Suudi Arabistan'da faaliyete başlayacak ilk şubesi için planlanan açılış törenini de iptal edecek.

Burak Ersoy

