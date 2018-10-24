Japon gazeteci 3 yıllık esaretin ardından ülkesine dönüyor

2015 yılında Suriye'de kaçırılarak rehin alınan Japon gazeteci Jumpei Yasuda, 3 yıl süren mahrumiyetin ardından güvenlik ve istihbarat birimlerinin çalışmaları sonucu dün Hatay'a getirilmişti. Yaşanan olayın ardından konuya ilişkin Hatay Valisi Erdal Ata yaptığı açıklamada, "Devletimizin ilgili birimleri tarafından Japon makamları ile yapılan istişareler neticesinde söz konusu şahsın 2015 yılında kaçak yollarla girdiği Suriye'de kaçırılan kayıp Japon mensubu Yasuda Jumpei Yamamato olduğu tespit edilmiştir. Şu anda Göç İdaresinde Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan Japon gazeteci, Japon yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucunda işlemleri bittikten sonra teslim edilecek” değerlendirmesinde bulunmuştu. Yaşanan gelişmenin akabinde işlemlerin tamamlanmasının ardından gazeteci Yasuda, bugün Japon yetkililere teslim edildi.

JAPON GAZETECİ TOKYO'YA GİDİYOR

Suriye'de 3 yıl rehin tutulduktan sonra özgürlüğüne kavuşan gazeteci Jumpei Yasuda, Hatay'dan ülkesi Japonya'ya gitmek üzere akşam saatlerinde aktarmalı olarak İstanbul'a geldi. Japonya'ya gitmek üzere Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla saat 21.30'da Atatürk Havalimanı'na inen Yamamoto, uçaktan inerek apronda bekleyen servis aracına bindiği sırada İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi. Gazeteci Jumpei Yasuda'ya Japon konsolosluk görevlilerinin eşlik ettiği görüldü. Daha sonra havalimanının bekleme salonuna geçen Yasuda saat 01.40'ta Japonya'nın başkenti Tokyo'ya hareket edecek.