Japon gazeteci ülkesinde

Kaçak yollardan girdiği Suriye'de 3 yıldan uzun süredir rehin tutulan Japon gazeteci Jumpei Yasuda, ülkesine geri döndü. Hatay Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen Yasuda, VIP Salonunda Japonya Büyükelçiliği görevlilerinin nezaketinde Tokyo uçağına binerek Türkiye'den ayrıldı. Yerel saatle akşam 18.00 sıralarında uçağı Tokyo Narita Havalimanı'na iniş yapan Yasuda'nın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.